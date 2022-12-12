أعلنت الولايات المتحدة الأميركية قتل قياديين في تنظيم داعش شمال شرق سورية.



وقالت القيادة المركزية الأميركية، إنها نفذت غارة بطائرة مروحية في الساعات الأولى فجر أمس. وأكدت في بيان أن اثنين من مسؤولي التنظيم «قتلا في غارة أميركية بطائرة هيليكوبتر شرق سورية» أمس.



وأضافت أن أحد القتلى يدعى أنس، وهو أحد مسؤولي داعش عن سورية، وكان متورطا في عمليات التآمر والتسهيل المميتة للتنظيم شرق سورية.



وذكر البيان أنه تم التخطيط المكثف لهذه العملية أحادية الجانب لضمان نجاحها، وأن التقييمات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين.