أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة عن اجتماع سيعقده وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني اليوم مع قياديي وزارة التربية وموجهي العموم للمواد الدراسية والجهات المختصة ذات العلاقة بترقيات المعلمين وممثلين عن جمعية المعلمين، وذلك لبحث ومناقشة تفاصيل نشرة الوظائف الإشرافية التعليمية الأخيرة بما يصب في مصلحة أهل الميدان التربوي وينعكس إيجابا على حسن سير العملية التعليمية وضمان انسيابيتها.

وقال الوهيدة، في بيان صحافي، ان د.حمد العدواني حريص كل الحرص على مصلحة أهل الميدان التربوي وتحقيق تطلعاتهم بما ينسجم مع القوانين والنظم واللوائح وبما يخدم المنظومة التربوية ومصلحة المعلمين وأبنائنا الطلبة.

هذا، وأعلن مدير إدارة الشؤون التعليمية في الإدارة العامة للتعليم الخاص ونائب الصندوق الخيري منصور المنصور عن فتح باب التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلاب غير محددي الجنسية والمحتاجين للمدارس العربية فقط وذلك بمبنى «التعليم الخاص» اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين، على أن يكون التقديم في أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الأربعاء.

وذكر أنه بعد التسجيل على الموقع يجب على مقدم الطلب حجز موعد عبر منصة «متى» ومراجعة الإدارة العامة للتعليم الخاص الكائنة بمنطقة مبارك الكبير لاستكمال الإجراءات.