عبدالكريم العبدالله



منحت وزارة المالية «الضوء الأخضر» لوزارة الصحة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة لموظفي الوزارة بميزانية السنة المالية 2022 ـ 2023، حسب الضوابط والشروط الخاصة. وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الأنباء»، أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق لصرف البدل النقدي لـ«الإجازات» في أقرب وقت.



وبينت المصادر أن الوزارة ستعرض على مراقبي شؤون التوظف مشاريع القرارات المتعلقة بصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية قبل البت في إصدارها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها تمهيدا لإصدارها قريبا.