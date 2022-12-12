أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة رصدت إجمالي الشواغر الوظيفية في القطاع النفطي، إذ بلغ 1079 وظيفة للمواطنين، ليصل إجمالي القوى العاملة للمؤسسة وشركاتها 22.367 موظفا.



وفي التفاصيل، قالت المصادر، ان الشواغر الوظيفية في الشركات تتوزع كالتالي: 504 وظائف شاغرة في البترول الوطنية، 80 شاغرا في صناعة الكيماويات، 99 شاغرا في شركة ناقلات النفط، 67 شاغرا في المكتب الرئيسي لمؤسسة البترول، شاغر وحيد في شركة خدمات القطاع النفطي، 621 شاغرا في العاملين بالمشروعات الكبرى.