بحثت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع السفير الإماراتي لدى الكويت مطر النيادي سبل تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي لاسيما بين وكالتي الأنباء في البلدين الشقيقين.



وأكدت د.السالم خلال استقبالها في مكتبها السفير النيادي أهمية التوسع في التعاون القائم بين «كونا» ووكالة الأنباء الإماراتية (وام) وتفعيل التعاون عبر تبادل الزيارات والدورات التدريبية والميدانية المستمرة.



وأشادت بدور المرأة وتمكينها في الإعلام الإماراتي، معربة عن سعادتها بالإنجازات المستمرة التي تحققها دولة الإمارات الشقيقة.



من جانبه، أعرب السفير النيادي عن سعادته بالتعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية تنمية فرص التعاون والتوسع في كل المجالات نظرا لما تمتلكه الوكالتان من كوادر وخبرات متمكنة قادرة على تطوير العمل الإعلامي.



إلى ذلك بحثت د.فاطمة السالم مع السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتسليط الضوء على الجهود الديبلوماسية الداعمة للقضية الفلسطينية.



وأكدت د.السالم خلال استقبالها في مكتبها السفير طهبوب حرصها على أهمية التعاون وتبادل الخبرات الإعلامية بين البلدين، مبدية استعدادها لتقديم كل الإمكانات والتسهيلات للارتقاء بالعمل الإعلامي.



من جانبه، ثمن السفير طهبوب موقف الكويت الداعم والصامد ضد كل الضغوطات للقضية الفلسطينية دون وجود أي أجندة سياسية، مشيدا بالدور الإعلامي لـ «كونا» وتميز خطابها الإعلامي الرصين.



حضر اللقاءين نائب المدير العام لـ «كونا» لقطاع التحرير عصام الغانم ونائب المدير العام لقطاع الإدارية والمالية والاتصالات محمد المناعي ومدير إدارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح وباحث أول علاقات دولية نورة النفيسي.