أصدر وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي توجيهاته بالعمل على إعداد تقرير مفصل حول الخلل الفني الذي أصاب إحدى طائرات الكاراكال التابعة للقوة الجوية الكويتية الخميس الماضي، مع بيان الأسباب الفنية التي ادت الى وقوع مثل هذا الخلل وما إن كانت من النوع الاعتيادي أو غير ذلك.



وتأتي توجيهات الوزير العلي تأكيدا منه على حرص واهتمام وزارة الدفاع بتحقيق اقصى درجات الأمن والسلامة للمحافظة على حياة منتسبيها، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع مختلف الحوادث الفنية التي قد تقع في عموم قطاعاتها العسكرية وما يترتب عليها من اتخاذ كل الخطوات والإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن دون تساهل أو تهاون.



وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش أصدرت بيانا توضيحيا ذكرت في أنه في صباح يوم الخميس الماضي (8 الجاري) وأثناء إحدى الطلعات التدريبية المجدولة المعتادة لطائرات القوة الجوية، حصل خلل فني بسيط لإحدى طائرات الكاراكال أثناء تحليقها داخل المنطقة التدريبية لقاعدة علي السالم الجوية، وتم التعامل مع الخلل من قبل طاقم الطائرة حسب الإجراءات المتبعة وهبوط الطائرة بسلام دون أضرار بشرية أو مادية، علما بأن جميع الطائرات بمختلف أنواعها عرضة لأعطال طارئة لا تتعلق بعمر الطائرة أو مدة استخدامها.



وبينت الرئاسة أن طائرات الكاراكال التابعة للقوة الجوية تقوم بمهام وواجبات الطيران العملياتية والتدريبية النهارية والليلية بشكل يومي وتلبي جميع طلبات واحتياجات مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، حيث تجاوز معدل عدد ساعات طيرانها أكثر من 4070 ساعة طيران منذ دخولها الخدمة.