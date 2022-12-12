استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.



كما استقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى آلان بيرسيه الرئيس المنتخب للاتحاد السويسري الصديق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري الصديق، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.