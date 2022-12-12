استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي، سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في ابوظبي.



وقالت وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» في بيان إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين.



كما ناقش الجانبان عددا من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك.



ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الأمير فيصل بن فرحان، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.



وأضاف أن الإمارات والسعودية ترتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وتوجه وزير الخارجية الاماراتي بالتهنئة إلى نظيره السعودي على نجاح الدورة الـ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وكذلك «قمة الرياض الخليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية» و«القمة العربية ـ الصينية» مشيدا بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين الصين ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.