أكد لاعب المنتخب البرتغالي أوتافيو شعوره بمرارة وحزن بعد مغادرة منتخب بلاده نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، إثر الخسارة أمام منتخب المغرب 0-1 في الدور ربع النهائي.



وقال أوتافيو لوسائل الإعلام: «لم نكن سيئين في المباراة، لكن كان بإمكاننا تقديم مستوى أفضل، لعبنا بشكل أفضل في المباراة السابقة، ودخلنا برغبة الانتصار أمام المغرب».



وأضاف: «ظروف المباراة اختلفت عن المباراة السابقة، كنا نعرف أن المغرب لديه طموح كبير، وبذل جهدا كبيرا من أجل الوصول لهذا الدور وتجاوز منتخبات كبيرة.. لا يمكن التقليل من شأن المنتخب المغربي».



وتابع: «أنا حزين للغاية لما حدث لكريستيانو، هو قائد لنا ولم يبد انزعاجه، لكن الإعلام حاول خلق قصص لا صحة لها، وأمر طبيعي أنه كان يود لعب المباريات وتقديم كل ما لديه».



وغادر كريستيانو ملعب اللقاء في حالة حزن شديدة، حيث حاول حبس دموعه أمام الكاميرات بعدما تبخر حلمه في الفوز بكأس العالم.