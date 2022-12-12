خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صمته بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام المغرب 0-1.



وقال رونالدو في منشور عبر حسابه في موقع إنستغرام: «كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحا. لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر».



وأضاف: «لقد قاتلت من أجل ذلك. لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم. في النسخ الخمس من نهائيات كأس العالم التي سجلت فيها على مدار 16 عاما، كنت دائما جنبا إلى جنب مع لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي. تركت كل شيء في الميدان. لم أدر وجهي أبدا عن القتال، ولم أتخل أبدا عن هذا الحلم».



وتابع «لسوء الحظ انتهى الحلم.. أريد أن يعرف الجميع لماذا خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صمته بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد الخسارة السبت أمام المغرب 0-1. لقد قيل الكثير وكتب الكثير، وتم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير لحظة. كنت دائما شخصا آخر يقاتل من أجل هدف مشترك للجميع، ولن أدير ظهري أبدا لزملائي في الفريق وبلدي».



وختم «في الوقت الحالي ليس هناك الكثير لنقوله. شكرا لك البرتغال. شكرا لك قطر. كان الحلم جميلا بينما استمر… الآن حان الوقت لتكون مستشارا جيدا، وتسمح للجميع بالتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة».