أعلن مكتب المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) أسماء المدارس المتوسطة الست الفائزة في المسابقة العلمية والبحثية للمعرض العلمي الكويتي الفرنسي السادس عشر الذي نظمه المكتب بعنوان «الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع سفارة جمهورية فرنسا بالكويت والتوجيه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية.



وقال داود الأحمد المدير الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» إن المعرض العلمي الكويتي ـ الفرنسي السادس عشر الذي تم افتتاحه يوم 5 ديسمبر الجاري شهد مشاركة 20 مدرسة متوسطة بنين وبنات مثلها 40 طالبا وطالبة قدموا 21 مشروعا علميا وبحثيا حول موضوع المعرض وهو «الذكاء الاصطناعي»، مشيرا إلى أن المعرض ضم 31 جناحا للفرق الطلابية الممثلة للمدارس المشاركة إضافة إلى 4 مشاريع للمدرسة الفرنسية و5 مشاريع لمكتب «ملست آسيا» ومعرض خاص بالمتحف العلمي التربوي التابع لإدارة التقنيات التربوية بوزارة التربية.



وتم خلال هذا المعرض إقامة مسابقة علمية حول الذكاء الاصطناعي حيث بين الأحمد أن مدارس المرحلة المتوسطة بنين الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وهي «مدرسة الحارث السعدي ومثلها الطالب نايف الشمري والطالب محمد سعد، ومدرسة أبو أيوب الأنصاري ومثلها الطالب على فاضل أكبر والطالب عبدالعزيز بدر تقي، ومدرسة على السالم الصباح ومثلها الطالب محمد ممدوح قبيلان تركي والطالب علي أحمد علي سهيل».



وأوضح أن المدارس الثلاث الفائزة في فئة مدارس المتوسطة بنات هي «مدرسة سارة راشد التوحيد ومثلتها الطالبة النور عبدالعزيز فرحان شاهر والطالبة شعاع فهد محمد العجمي، ومدرسة رملة أم المؤمنين ومثلتها الطالبة منى طاحوس مفرح العتيبي والطالبة ميس طاحوس مفرح العتيبي، ومدرسة رقية بنت محمد ومثلتها الطالبة حصة حمد ناصر الفريج والطالبة بدور ناصر اللوغاني».



وأضاف «تخلل برنامج المعرض ولمدة ثلاثة أيام 11 ورشة عمل ودورة تدريبية في الذكاء الاصطناعي، حيث تم التحاق عدد 220 طالبا وطالبة فيها والتي قدمها المهندس الفرنسي كيفين فوفو المختص في مجال علوم الذكاء الاصطناعي».



وأكد مدير مكتب الملست أهمية ما قدمه المكتب من خلال هذه المعارض والتي امتدت من عام 2005 (ستة عشر سنة) بموضوعات علمية مختلفة، وعبر عن شكره لوزارة التربية والتوجيه الفني العام للحاسوب والسفارة الفرنسية بالكويت وكذلك المتحف العلمي التربوي بوزارة التربية وكافة الموجهين والمعلمين والطلبة والطالبات المشاركين في المعرض.