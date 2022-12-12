القاهرة ـ هناء السيد



تشارك الكويت في أعمال الدورة الـ 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 13 الجاري على مدى يومين، بوفد من وزارة الاعلام برئاسة سعود حمد الخالدي الوكيل المساعد لقطاع السياحة وعضوية كل من: اسامة حمد المخيال ـ مدير إدارة البحوث والمعلومات السياحية، وحمد محمد عبدالوهاب ـ رئيس قسم تجهيز البيانات ـ شؤون المجالسة.



ويستعرض مشروع جدول الأعمال سبل تطوير السياحة البينية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وبرنامج التدريب، والسياحة الذكية بارتباط مع التحول الرقمي.