

أشاد سفيرنا لدى قطر خالد المطيري بالتنظيم «المميز والرائع» لمونديال (قطر 2022) اليوم الأحد، مؤكدا أن قطر كانت على قدر عال من الكفاءة والاحترافية في التنظيم لاسيما مع وجود ملاعب مذهلة وفريدة من نوعها.



وثمن السفير المطيري في تصريح لـ (كونا) الجهود «الحثيثة» التي بذلتها الحكومة القطرية منذ اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدوحة لاستضافة بطولة كأس العام لأول مرة بالمنطقة العربية وهو ما انعكس في بروز مونديال لافت من ناحية الجودة والدقة في التنظيم.



وقال إن الكويت «قيادة وحكومة وشعبا» قدمت كل أوجه الدعم والمساندة لقطر لإنجاح الحدث العالمي وإظهاره بأبهى صورة لاسيما في الجوانب الاعلامية والتنظيمية والأمنية باعتباره أول مونديال يقام في المنطقة والعالم العربي.



وأوضح أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المتفجرات (القوات الخاصة) والإدارة العامة للإطفاء شاركتا على المستوى الحكومي في تنظيم وتأمين مونديال قطر 2022 لاسيما بعد نجاحهما في تأمين بطولة كأس العرب لكرة القدم التي أقيمت في الدوحة بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.



وذكر أن هناك متطوعين كويتيين يعملون بشكل رائع في تنظيم المونديال من خلال تيسير دخول وخروج الجماهير وتقديم الاسعافات الأولية، مؤكدا حرص الكويت على وضع كل إمكانياتها لإنجاح هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير.



وعن دخول مركبات مواطني ومقيمي دول التعاون الخليجي الى قطر دعا المطيري الجميع الى الالتزام بالتعليمات القطرية الخاصة بذلك خصوصا ما يتعلق بضرورة استخراج تصريح سابق «مقبول» من السلطات القطرية يسمح لهم بدخول البلاد.



وأكد أن السفارة الكويتية تعمل بدورها على تسهيل اجراءات دخول وخروج المواطنين ومد يد العون والمساعدة لهم اثناء وجودهم في الدوحة.



ولفت الى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها قطر باستضافتها هذا الحدث العالمي ومدى استفادة دول المنطقة من هذه التجربة الرائدة عند تنظيمها بطولات دولية الى جانب فائدتها الاقتصادية والسياحية والرياضية.



وقال إن الكويت حريصة على تعزيز التعاون مع قطر وتبادل الخبرات معها للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي باتت تمتلكها في جوانب عدة.