عقدت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي الاسكوا د.رولا دشتي اجتماعا لمناقشة العديد من المواضيع المشتركة وأهمها العنف ضد المرأة وتبعاته على المجتمع الكويتي وكيفية العمل على الحد من انتشاره.



وبينت الوزارة في بيان صحافي انه تتطرق النقاش الى موضوع الإعانات الاجتماعية، باعتباره موضوعا حيويا يرتبط بصورة مباشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية كونها المسؤولة عن تقديم المساعدات المالية للمستحقين في الكويت.



كما بحثوا إقامة ورش عمل مشتركة لتوضيح الخطط والإجراءات اللازمة التي من شأنها رفع مرتبة الكويت في المؤشرات العالمية المختلفة.



حضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية سالم الرشيدي وعدد من قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للأسرة.