خصصت الحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة يوما للتوعية والتذكير بأهمية الحفاظ على الأرض والطبيعة عن طريق إعادة التدوير وإعادة استخدام بعض المخلفات وإنتاج مشاريع توسع مدارك الطفل في مفهوم جوهر التعلم وأهدافه الحياتية. وقالت إدارة الحضانة نحن على يقين من أن خطتنا التربوية لا يكتمل نجاحها بمجرد كفاءة الأنشطة المنهجية المعدة والمنفذة داخل الفصل فحسب، بل نسعى إلى إشراك أسرة الطفل بإيجابية لتطبيق أهداف التعلم المرسومة.



لذلك فإن توجهنا للأسرة يتجلى بدعوتها رسميا لتبادل خبرات التعلم مع أطفالهم في أجواء عملية تعمق المفهوم الحديث لهذه الغاية التربوية المقدسة.



وقد استمتع الآباء بمشاركة أطفالهم من خلال الأنشطة المتنوعة المعدة لتكوينهم الراهن والمستقبلي بتأسيس الخبرات العلمية وتعليم سلوكيات تعزز مفهوم الحفاظ على «أمنا الأرض».