تنطلق أولى السهرات الختامية من برنامج «منشد الشارقة»، في الـ 15 من ديسمبر الجاري، فيما تقام والثانية والثالثة في 17، و25 من شهر، وذلك عند الساعة الثامنة مساء على مسرح المجاز، حيث تشهد تنافس 12 متسابقا لنيل لقب «منشد الشارقة» بدورته الـ 14.

وتجمع المنافسات في تصفياتها النهائية كلا من: عبدالعزيز علوي من السعودية، ويحيى نادي من مصر، وعبد الباري كروم من الجزائر، وعزالدين العيساوي من المغرب، ومحمد المشاعلة من الأردن، وعدي الأخرس من فلسطين، وعيسى شموط من سورية، وسلطان داود آل علي من الإمارات، وعبدالله العمري من لبنان، ومخلد الجابري من سلطنة عمان، ومحمد الرفاعي من العراق، ومحمد الوافي ادريس من ليبيا.



وتضم لجنة تحكيم البرنامج، الذي تنظمه «قناة الشارقة»، الفنان التونسي لطفي بوشناق، صاحب الصوت المتميز الذي يحمل في رصيده الفني مجموعة متنوعة من الأغاني والموشحات والابتهالات الدينية، والفنان المصري محمود التهامي، نقيب المنشدين المصريين، وسفير الإنشاد الإماراتي أحمد بوخاطر الذي حققت أناشيده شهرة كبيرة.



وقال، مدير قناة الشارقة سالم الغيثي: «تشهد دورة هذا العام من برنامج منشد الشارقة منافسات قوية بين المتسابقين، حيث تضم أصواتا عذبة ومواهب مميزة، وتقدم فرصة فريدة للجمهور للتعرف على مجموعة من الفنانين الواعدين مع ألوان إنشادية مختلفة، وتوفر منصة لتقديم هذه المواهب إلى الساحة العربية والعالمية».



وأضاف: «يؤمن تلفزيون الشارقة بقوة وأثر الفن الهادف في بناء المجتمعات ورفع وعيهم تشكيل ذائقتهم، لهذا نحرص عبر منشد الشارقة وغيره من البرامج والجهود الإعلامية إلى تسليط الضوء على فن الإنشاد، والاحتفاء برموزه ورواده، وتقديم القيم التي يحملها لترسيخ مفاهيم واعية تجاه الفن وقدرته على تجسيد جماليات تراثنا وثقافتنا العربية وما تملكه من ملامح أصيلة ورسائل سامية».



وكشف تلفزيون الشارقة عن تخصيص مواقف سيارات للزوار ضمن مواقف الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى حافلات لنقل الجمهور من وإلى مسرح المجاز، إذ يمكنهم الحصول على تذاكر مجانية من أمام المسرح للدخول إلى السهرات النهائية ل«منشد الشارقة».