مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن الحكومة جادة في إنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب لإقرار العدالة بين أصحاب التخصصات الواحدة وزيادة الرواتب الأساسية المنخفضة على أن يسري ذلك على التعيينات الجديدة في الجهات ذات الرواتب المنخفضة ، والجهات التي توجد فيها مبالغة في الرواتب ، كاشفة عن المضي قدما في إنجاز المشروع بشكل متكامل تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة.

ومن الأهمية ذكر أن المؤشرات تشير إلى جهود تبذل لإنجاز مشروع القانون خلال ديسمبر الجاري.