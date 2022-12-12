مريم بندق

يترقب مئات من أسر المواطنين الذين يقضون الأحكام في القضايا الخمس المحددة في مرسوم العفو الأميري الخاص التعجيل بإعلان مجلس الوزراء الأسماء رسميا اليوم ، وذلك في ضوء معلومات مؤكدة أن النائب العام المستشار سعد الصفران سلم لجنة العفو التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان وتضم وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الأسماء المنتظر ان يشملها العفو من الموجودين في السجن المركزي أو خارج البلاد.

وقد ناشد أسر المواطنين المحكومين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح دعم إجراءات الإفراج عن ابنائهم ومعالجة أي عقبات قد تؤدي إلى تأجيل قرار الإفراج عنهم ، داعين الله عز وجل أن يديم علي الكويت الحبيبة العز والرخاء والاستقرار، و متمنين لسموه مزيدا من النجاح في قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق بإذن الله.