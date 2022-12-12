عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير إدارة التعليم الديني أنور العبد الغفورـ أن لجان الاختبارات في المعاهد الدينية استقبلت أمس نحو 2500 طالب وطالبة في صفوف النقل موزعين على لجان البنين والبنات وكانت الأمور مستقرة وقد سارت وفق المخطط لها منذ نحو شهر حيث كانت الاجتماعات المستمرة مع مديري المعاهد استعداداً لهذة المرحلة، مبيناً أن الآلية تمت بشكل ممتاز أمس ودخول الطلبة إلى اللجان تم وفق الاشتراطات والضوابط المتعارف عليها وأهمها منع الهواتف المحمولة والإلكترونيات".

وتطرق العبد الغفور إلى آلية نقل الاختبارات، مؤكداً أنها " تتم من قبل المطبعة السرية الموجودة في إدارة التعليم الديني حيث تم استلام جميع الاختبارات من التواجيه الفنية وقد تم إعدادها منذ بدء الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف المتوسطة والثانوية "، مبيناً "قمنا بسحب الاختبارات وتغليفها وتوزيعها على اللجان قبل بدء الاختبار بـ5 دقائق ".

وأوضح العبد الغفور أن تصحيح الاختبارات سوف يتم في اللجنة الرئيسية لمعاهد البنين والبنات مضافاً إليهم طلبة المسائي ، مشيراً إلى وجود 4 معاهد بنين وبنات في المرحلة الثانوية إضافة إلى لجان المسائي وغداً (اليوم) تنطلق اختبارات المرحلة المتوسطة في 5 معاهد .

من جانبه قال مدير معهد عبد الرحمن السميط للبنين سلطان الزعبي بدأنا اليوم الاختبارات حيث استقبلنا 437 طالباً بواقع 397 في المعهد و 40 دارساً في المراكز المسائية موزعين على 19 لجنة ، حيث تقدموا لأداء اختبار النحو والصرف واللغة الإنكليزية والاجتماعيات وسوف يتم تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات في اليوم نفسه .

وقال الزعبي إن استلام الاختبارات تم وفق آلية وضعت من قبل إدارة التعليم الديني حيث يتم استلامها بفترة كافية وتوزيعها على اللجان للحفاظ على الخصوصية وضمان سير الاختبارات على النحو الأفضل، مبيناً إجراء التفتيش على الطلبة ومنع الهواتف المحمولة والتأكد من بطاقاتهم المدنية .