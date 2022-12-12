استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم أصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح.