عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة التمييز قبل قليل حكمها بالدعوى المتهم فيها المواطن «ف.ص» المتهم بقتل المواطنة «فرح أكبر»، حيث ألغت حكم محكمة الاستئناف وقضت مجددا بإعدامه شنقا.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت خلال يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر في يوليو 2021 بإعدامه شنقا، حيث اكتفت بمعاقبته بالحبس المؤبد.

يذكر أن المتهم أحيل إلى المحاكمة بسبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة – القتل عمدا مع سبق الإصرار – خطف قاصر بالقوة – تهديد بإلحاق الضرر – إتلاف مركبة عمدا – السير على رصيف المشاة – الدخول عكس السير.