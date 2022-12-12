برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وبإشراف وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لقطاع التدريب والتعليم اللواء بدر البالول وعدد من قيادات وضباط القطاع، أجريت أمس الأحد بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (مبنى اللواء متقاعد عبداللطيف الثويني) القرعة العلنية لاختيار دفعة جديدة من طالبات ضباط الاختصاص الدفعة 13 للالتحاق بمعهد الهيئة المساندة للعام الدراسي 2022-2023 من المستوفيات للشروط العامة والخاصة، واجتزن الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية، وأسفرت القرعة عن قبول 160 من أصل 213 طالبة ضابط اختصاص.

ونقل الفريق البرجس تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مؤكدا أن وزارة الداخلية تحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين من أبناء الوطن، المستوفين لشروط القبول ومتطلبات الالتحاق بما يساهم في تحقيق الإنصاف والحياد، ويخلق أجواء الرضا والقبول في نفوس الجميع.



ووجه الفريق البرجس التهنئة لمن حالفهن الحظ بالقبول، متمنيا لهن التوفيق والنجاح، داعيا إياهن إلى الجدية والاجتهاد في مسيرة تحصيلهن العلمي والتدريبي، مع ضرورة المحافظة على الضبط والربط العسكري، وتمنى لمن لم يحالفهن الحظ في عملية القرعة التوفيق والسداد في خدمة الوطن من مختلف المواقع والتخصصات.



وحضر القرعة ممثل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والذي كان متواجدا منذ فترة التسجيل إلى يوم إجراء القرعة.