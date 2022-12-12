تضررت أجزاء كبيرة من بريطانيا جراء الجليد والضباب والثلوج، ما أثار حالة من الفوضي بين المسافرين علي الطرق والسكك الحديدية

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر عدة تحذيرات صفراء بشأن الطقس الشتوي السيئ.

وتعد طرق شرق وجنوب شرق إنجلترا الأكثر تضررا.

وأشارت شركة "ناشيونال هايويز" الوطنية للطرق السريعة إلى حدوث حالات تأخير طويلة على عدة طرق أخرى، بينما أصدرت شرطة ساسكس تحذيرات للمسافرين من السير على الطرق "الخطرة".

وتسببت ظروف الطقس السئ في إغلاق العديد من خطوط السكك الحديدية، وأصدرت شركة ساوث إيسترن تحذير "ممنوع السفر" للركاب.

وكان قد تم نقل أربعة أطفال إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إنقاذهم من بحيرة في سوليهول في ويست ميدلاندز بعد سقوطهم في الثلوج.

ونصح ريتشارد ستانتون، قائد إدارة الإطفاء والإنقاذ في ويست ميدلاندز: البالغين والأطفال بتجنب أماكن المياه المفتوحة خلال الأيام القليلة القادمة مع توقعات بأن تكون باردة للغاية.