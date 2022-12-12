سجل الاقتصاد البريطاني نموا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع استعادة قطاع الأعمال عافيته التي فقدها عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا ارتفع بنسبة 5ر0% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، الذي شهد فترة عطلة رسمية إضافية بمناسبة جنازة الملكة وفترة الحداد الوطني. كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد البريطاني خلال تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 4ر0% فقط.

وأشارت بلومبرج إلى ان معدل النمو خلال تشرين الأول/أكتوبر مازال أقل كثيرا من المطلوب لتعافي الاقتصاد الذي يعاني من أسوأ أزمة لنفقات المعيشة في بريطانيا واحتمالات دخوله فترة ركود طويلة.

في الوقت نفسه من المنتظر أن تؤدي التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني إلى انقسام كبير بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بشأن حجم الزيادة المطلوبة في أسعار الفائدة لكبح التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 41 عاما. ويتوقع المستثمرون زيادة الفائدة البريطانية خلال الاجتماع المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية.