ذكرت وسائل إعلام إيطالية نقلا عن شهود عيان أن رجلا فتح النار على اجتماع للسكان في روما ما أسفر عن مقتل ثلاث سيدات وإصابة أربعة آخرين، بعضهم حالتهم خطيرة.

وتم التغلب على الرجل 57/ عاما/ من قبل آخرين كانوا حاضرين في الاجتماع، الذي عُقد في حانة بالعاصمة الإيطالية، وقاموا بتسليمه إلى الشرطة.

وسبق له أن أطلق تهديدات لزملائه من السكان. واستل مسدسا من مضمار رماية استخدمه في الهجوم.

وعبر عمدة روما روبرتو جوالتيري على تويتر عن تعاطفه مع أقارب الضحايا، واصفا إطلاق النار بأنه "واحد من حوادث العنف الخطيرة للغاية".