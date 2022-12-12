توقعت المديرة التنفيذية لمنظمة البن الدولية فانوسيا نوجيرا ارتفاع استهلاك القهوة بنسبة تتراوح ما بين 1% و 2% حتى نهاية 2030، حيث أشارت إلى أنه سوف تكون هناك حاجة لنحو 25 مليون من عبوات البن زنة 60 كيلوجراما على مدار الثمانية أعوام المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نوجيرا قالت خلال مؤتمر صحفي في هانوي عقدته رابطة القهوة-الكاكاو في فيتنام " نحن متحفظون الآن بشأن التوقعات قصيرة المدى" مشيرة إلى الأحداث التي يواجهها العالم، ويشمل ذلك ارتفاع معدل التضخم في أوروبا.

وأضافت نوجيرا أن التوقعات السابقة للمنظمة بارتفاع الاستهلاك العالمي بنسبة 3ر3% سنويا على مدار الأربعة إلى خمسة عقود المقبلة كانت " متفائلة للغاية".

وقالت نوجيرا في حوار مع بلومبرج إن القطاع العالمي سوف يصل للتوازن في العرض والطلب للقهوة خلال العامين أو الثلاثة المقبلين، مقارنة بالعجز الحالي.