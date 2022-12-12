قالت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط الدكتورة رنا الحجة إن هناك بعض الدول التي أبلغت عن تفشي الكوليرا وهو نتيجة ضعف النظم الصحية، لافتة إلى أن هناك 8 دول تعاني من وباء الكوليرا بإقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي وذلك في إطار الاحتفال بيوم التغطية الصحية الشاملة الذي ينظمه المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية تحت عنوان (بناء العالم الذي نصبو إليه: مستقبل صحي للجميع) خلال الفترة (11 - 15) ديسمبر الجاري.

وأضافت الحجة أن تغير المناخ من الأزمات الأساسية التي نحاول أن نتعامل معها وفي الشهر الماضي كان مؤتمر شرم الشيخ، قائلة: "أصبحنا ندخل التغير المناخي وعلاقته بالصحة في كل المؤتمرات، والذي يسبب الفيضانات حيث أصبح هناك تعطيل للنظم الصحية في باكستان نتيجة الفيضانات".

وأكدت أن يوم التغطية الصحية الشاملة في 12 ديسمبر هو نقطة التجمع السنوية للدعاه لرفع أصواتهم ومشاركة قصص الملايين من الأشخاص الذين ما زالوا ينتظرون الصحة، ودعوة القادة للقيام باستثمارات أكثر ذكاءً في مجال الصحة وتذكير العالم بذلك.

وأوضحت الحجة أنه يوم رسمي من الأمم المتحدة يصادف الذكرى السنوية للإجماع على المصادقة على التغطية الصحية الشاملة في عام 2012 كأولوية أساسية للتنمية الدولية ، لافتة إلى أن حملة هذا العام تأتى في وقت حرج ، حيث تعيد البلدان بجميع أنحاء العالم البناء من آثار جائحة كورونا، وتواجه العديد من الأزمات الأخرى مثل الكوارث الطبيعية والصراعات.

وأكدت بدء العد التنازلي للاجتماع رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023 - الدفعة الأخيرة لحشد الدعم السياسي والعمل العالمي نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة المحددة لعام 2030.

وقالت: "يمكننا بناء عالم حيث يمكن للجميع في كل مكان الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يُدفعوا إلى الفقر بسبب الاضطرار إلى دفع ثمنها، هذا هو الهدف الذي يجعل كل الأهداف الأخرى تتحقق"