أعلن جنوب السودان تفشي مرض الحصبة بعد الارتفاع المستمر في عدد الحالات المؤكدة خلال الأسابيع الـ38 الوبائية الماضية.

وقال جون رومونو، المدير العام لخدمات الصحة الوقائية في وزارة الصحة، إنه تم الإبلاغ عن 31 حالة وفاة و2471 حالة حصبة في 22 منطقة في جميع أنحاء البلاد.

وقال رومونو للصحفيين في جوبا عاصمة جنوب السودان "بناءً على عدد حالات الحصبة المؤكدة مختبريًا في جميع أنحاء البلاد، تعلن وزارة الصحة الوطنية بموجب ذلك تفشي مرض الحصبة في جنوب السودان".

وقال إن جنوب السودان شهد تفشي مرض الحصبة بشكل متكرر منذ عام 2021 ويرجع ذلك في المقام الأول إلى خدمات التحصين الروتينية المتقطعة والتنفيذ غير الكافي لأنشطة التحصين التكميلية.

وقال "أجريت آخر حملة وطنية للتحصين ضد الحصبة في عام 2020 حيث تم تغطية أقل من 85 بالمائة وهي أقل من نسبة التحصين البالغة 95 بالمائة الموصى بها".