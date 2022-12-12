الجو صحو خالٍ من الغيوم من السبت حتى الإثنين 19 الجاري



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان اليوم الاثنين 12 ديسمبر أكملت المنطقة أسبوعا كاملا منذ بداية «المربعانية» هذا العام، وظهرت في الكويت الملابس الشتوية بعد غياب طويل جدا وتأخر عن الموعد المعتاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي زادت كثيرا عن المعدل العام السنوي، مشيرا الى ان بعض الشباب يرتدون الملابس الصيفية حتى اليوم ويقولون «الجو لايزال غير بارد».



وأضاف المرزوق: نستطيع القول إنه بصفة عامة درجة الحرارة المسجلة في الكويت خلال هذه الفترة بين 21 و 23 درجة في النهار و13- 16 خلال الليل، وهي متماشية تماما مع المعدل العام السنوي لهذه الفترة والذي يتراوح بين 23 و 18 كحد أعلى و12-8 كحد أدنى، وهذا الطقس الذي يتماشى مع المعدل العام للحرارة جعل المنطقة تحت ضغط جوي مرتفع تكون قوته بين 1018 و 1020 مليبار يتمركز في شمال الخليج العربي وشمال شرق شبه الجزيرة العربية، وتقل قوته كلما اتجهنا جنوبا وصولا إلى سواحل سلطنة عمان المطلة على بحر العرب، حيث يتمركز هناك منخفض جوي تكون قوته بين 1010 و 1012 مليبار، ويزداد عمقا وسط المحيط الهندي، حيث تبلغ قوته وسط المحيط الهندي 1006-1008 مليبار.



وتابع المرزوق: نشأ عن هذا الطقس هبوب رياح متقلبة الاتجاه بين جنوبية وجنوبية شرقية أو كما تسمى محليا بين رياح «الكوس» و«الكوس المطلعي» بين الخفيفة ومعتدلة السرعة لا تزيد سرعتها على 25 كم/ س وتكون حالة من عدم الاستقرار في الجو وظهور تدريجي لغطاء من السحب التي تكون سحبا ركامية يبدأ ظهورها في سماء المنطقة بعد ظهر غد الثلاثاء، وسوف يستمر هبوب رياح الكوس، والجو سيكون بين الغائم والغائم جزئيا حتى صباح الجمعة 16 ديسمبر الجاري مع وجود فرصة جيدة لسقوط أمطار رعدية خفيفة يوم الخميس.



وذكر انه بصورة عامة سوف يكون الجو غائما جزئيا دافئا في النهار ويميل إلى البرودة مساء، وهناك احتمال ضئيل لسقوط زخات خفيفة جدا من المطر في الليل مع فرصة لتكون الضباب في الفترات المسائية خصوصا قرب المناطق الساحلية إذا استمرت رياح الكوس، وسوف تتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تكون سرعتها بين 18-24 كم/س تؤدي إلى انقشاع الغيوم وتلاشيها من المنطقة ويكون الجو صحوا خاليا من الغيوم يوم السبت حتى الاثنين 19 ديسمبر وسوف يؤدي هبوب الرياح الشمالية إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة وخصوصا أثناء الليل، إذ من المتوقع ان تكون بين 14-15 درجة.



وزاد المرزوق: فلكيا سوف تنتهي فترة رياح غيوب النجم الأحيمر يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، حيث يظهر النجم في هذا اليوم فجرا في الجنوب وهو مؤشر على نهاية فترة الرياح النشطة التي تهب على المنطقة، وهي فترة رياح مشابهة لفترة السرايات كما يبدأ في هذا اليوم أيضا «نوء القلب» وهو النوء الثاني من فترة المربعانية ويدخل فصل الشتاء يوم الأربعاء 21 ديسمبر، حيث يكون الليل في أقصى طولا له وتبلغ فترة الليل نحو13:44 ساعة والنهار حوالي 10:16 ساعة وسوف يبدأ بعد ذلك النهار يطول والليل يقصر حتى 16 مارس، حيث يتساوى طول الليل مع طول النهار في الكويت.