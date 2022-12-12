تسعى الحكومة اليابانية حاليا من أجل إيجاد طرق جديدة لزيادة معدل المواليد المنخفض والآخذ في التناقص منذ فترة من الوقت، حيث تأمل وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان أن يؤدي وعد الحكومة بتوفير بعض المال الإضافي في البنك، لتشجيع المزيد من الأسر على إنجاب طفل جديد.

وأفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، بأن الآباء والأمهات الجدد في اليابان يحصلون حاليا على منحة شاملة للولادة ورعاية الأطفال، تبلغ قيمتها 420 ألف ين (حوالي 3000 دولار) عند ميلاد طفل جديد.

ويرغب وزير الصحة والعمل والرفاهية الياباني، كاتسونوبو كاتو، في زيادة هذا المبلغ بواقع 80 ألف ين إضافي، ليصل إجمالي المبلغ إلى 500 ألف ين.

وكان كاتو قد التقى في الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لمناقشة الاقتراح الذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه وطرحه للتنفيذ في العام المالي 2023 المقرر أن يبدأ في الربيع المقبل.