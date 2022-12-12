الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل ومن بطولة صبا مبارك وقصي خضر ومصطفى شحاتة وبراء عالم

يُطرح الفيلم كإنتاج أصلي منOSN ، تأكيداً على الالتزام المتزايد بالاستثمار في المواهب والأعمال المحلية المتميزة

تتمحور القصة حول صداقة غير متوقعة بين فتاة سعودية ثرية وسائقها السوداني

الفيلم يأتي بالشراكة مع صندوق البحر الأحمر وMAD Solutions، وبالتعاون مع Global Screen Fund بالمملكة المتحدة

أعلنت OSN عن إبرام شراكة مع "صندوق البحر الأحمر"Red Sea Fund وMAD Solutions وCaspian Films لطرح فيلم "أنا وسائقي" (My Driver & I)، وهو أحد إنتاجات OSN الأصلية. الفيلم من تأليف وإخراج السعودية الحائزة على جوائز عالمية، عهد كامل، وقد شاركت في إنتاجه شركتا الإنتاج التي تتخذ من جدة مقراً لها، Yellow Camel و Millimeter.



جاء الإعلان خلال حفل العشاء الخاص الذي أقيم في مدينة جدة على هامش فعاليات "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي"، بحضور كوكبة من أبرز رواد صناعة السينما منها الهيئة السعودية للأفلام وصندوق البحر الأحمر، فضلاً عن نخبة من أبطال العمل ومن بينهم النجمة الأردنية صبا مبارك والنجوم قصي خضر ومصطفى شحاتة وبراء عالم.



قالت عهد كامل، وهي مؤلفة ومخرجة الفيلم: "استغرقتُ عدة سنوات في كتابة سيناريو وقصة الفيلم، وقد سعيتُ إلى بناء قصة مستوحاة من ذكرياتي في الماضي حول مدينة جدة خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. فالفيلم يتناول رحلة "سلمى" بطلة العمل، حول العالم خلال فترة المراهقة في مقابل الخلفية الثقافية للمجتمع في ذلك الوقت، والتي تشكّل بحد ذاتها نقطة تمسّ قلوب كل الجمهور على حد سواء."



فيلم "أنا وسائقي" يستعرض قصة الفتاة السعودية الشابة "سلمى" التي تنحدر من عائلة ثرية وتنتقل للعيش في مدينة جدة مع سائقها الشاب السوداني "قمر"، وسرعان ما تتطور علاقتهما هناك وتفضي إلى صداقة وثيقة تستمر على مدى سنوات مراهقتها وما بعدها. تتمحور القصة بشكل أساسي حول الاستقلالية وتأسيس أسرة في أكثر الأماكن غير المتوقعة.



من جانبه، لفت جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لمجموعةOSN إلى أن القصص غير المروية من المنطقة تستحق أن تلقى رواجاً أكبر عن ذي قبل، مشيراً إلى أن فيلم "أنا وسائقي" يمثل تجسيداً لمثل هذه القصص الجديرة بالطرح في البيئة الملائمة التي جرت بها الأحداث. وأكد على أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعد المنصة المُثلى لتحقيق هذا الهدف.



يعد فيلم "أنا وسائقي" مدعوماً من قبل Global Screen Fund بالمملكة المتحدة، وبتمويل من إدارة المحتوى الثقافي والإعلامي والرياضي بالحكومة البريطانية، وتشرف عليه معهد الفيلم البريطاني (BFI). خط الإنتاج الدولي المشترك التابع للصندوق، ويدعم منتجين من المملكة المتحدة للعمل كشركاء في الإنتاج والمساعدة في توفير مشاريع عالمية جديدة، وهما جورجي باجيت وثيمبيسا كوكران من شركة Caspian Films. يُشار إلى أن المخرجة عهد كامل مقيمة في المملكة المتحدة.



من جهتهما، قال علاء كركوتي وماهر دياب، مؤسسان لـ "MAD Solutions": "كنا نتابع تطور قصة الحب التي تبدعها عهد على مدار سنوات، ويسعدنا للغاية أن نشارك في هذا الإنتاج المميز والذي سيساهم في خروج هذا القصة الرائعة إلى النور. فهي تسلط الضوء على الحياة في السعودية لا سيما خلال سنوات نشأة عهد، وهو المجتمع الذي يشهد حالياً تحولاً متسارعاً."