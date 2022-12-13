ذكر مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش أن وجود منتخب بلاده ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم للمرة الثانية على التوالي أمر رائع جدا، ونحن نريد المزيد، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس قبل مواجهة منتخب الأرجنتين اليوم، وقال: «سنواجه منتخبا مليئا بالشغف والحماس مع ميسي بالطبع، حللنا أداءهم، لن نلعب على خصمنا، وإنما سنستغل نقاط قوتنا، وبالطبع ستكون مباراة مرهقة بسبب أننا لعبنا مباراتين بأوقات إضافية، ولكن سنعطي كل ما نملك أمام الأرجنتين».



وعن آخر مباراة ضد الأرجنتين، قال: «مواجهة الدور نصف النهائي ستكون مختلفة، آخر مباراة بيننا كانت في دور المجموعات ولم تكن مباراة حاسمة، على عكس هذه المباراة، أي خطأ سيكون مؤثرا، سنعطي كل ما نملك»، مضيفا رأينا مباراة ملحمية من الأرجنتين أمام هولندا، مباراة مشتعلة ورأينا الكثير من الالتحامات والاحتكاكات والأمور خارج كرة القدم، وأتمنى ألا يحصل ذلك في مباراة اليوم.



وأشار داليتش إلى أن مواجهة الأرجنتين ستكون أهم مباراة في تاريخنا، بعد مباراة إنجلترا في 2018 ومباراة البرازيل السابقة هي الثانية، لذلك إذا حققنا الانتصار سيكون أعظم انتصار في تاريخ كرواتيا، بالطبع أتوقع أن الأرجنتين تقدم أداء أفضل أمامنا مما قدمته أمام هولندا، ستكون مباراة صعبة ولنرى ما سيحدث أمام واحد من أفضل الفرق بالعالم. وقال: «كل شخص لديه الحق في أن يحلم، قبل 4 أعوام منحنا الكثير من المنتخبات التي تشعر بأنها لا تستطيع فعل شيء أملا بعد وصولنا الى نهائي المونديال، المغرب حقق الانتصار أمام بلجيكا وإسبانيا والبرتغال منتخبات عظيمة، لذلك دعونا نشاركهم الحلم، وأنا مؤمن بأننا سنكون المنتخب الذي سيفرح ويحقق اللقب».