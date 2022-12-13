رفض مدرب المنتخب الأرجنتينـــي ليونيــــــــل سكالوني المقارنة بين الخسارة القاسية أمام كرواتيا في دور المجموعات عام 2018 التي خسرها «التانغو» 0-3 والمواجهة المرتقبة اليوم بين الطرفين.



وقال: «نتوقع مباراة صعبة ضد فريق جيد حقا، إنهم فريق بكل ما للكلمة من معنى، يلعبون كفريق وسيجعلون الأمور صعبة، ولا أعتقد أننا يمكننا الدخول في مقارنات مع كأس العالم السابقة لكنني مقتنع بأنهم فريق جيد حقا، ستكون مباراة صعبة».



وشدد سكالوني على أنه لن يغير الطريقة التي يفكر بها، مضيفا: الجميع يعلم انها مباراة في كرة القدم ونقدم كل شيء على أرضية الملعب، في بعض الأحيان قد يكون الحظ إلى جانبك وفي أحيان أخرى لا، إنها مباراة حاسمة لاسيما بالنسبة لشعبنا.



وعن قيادة ميسي فيما سيكون غالبا النهائي العالمي الأخير له، قال سكالوني: «سنرى ما إذا كان سيواصل اللعب أم لا، وما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في الاستمتاع بمشاهدته يلعب كرة القدم».



وعلى غرار سكالوني، رفض المدافع نيكولاس تاليافيكو الدخول في مقارنات بين مباراة الثلاثاء وما حصل في روسيا 2018، قائلا: «كرواتيا مرة أخرى في الدور نصف النهائي.

إنهم فريق جيد، هناك بعض أوجه التشابه مع 2018 لكنها ستكون مباراة مختلفة تماما عن تلك التي لعبناها قبل 4 أعوام»، مضيفا: لدينا أسلحة جديدة ولدينا خبرة من تلك المباراة السابقة، وقمنا بتحليل طريقة لعب كرواتيا، ونعلم أنه يملكون لاعبين رائعين يتمتعون بكفاءة عالية في وسط الملعب.



وتحدث مدافع ليون الفرنسي عن تجربة اللعب بجانب القائد ليونيل ميسي الذي أظهر شخصية نارية في ربع النهائي ضد هولندا، قائلا: «بالنسبة لنا هو قائدنا، هو من يدفعنا ويحفزنا»، لافتا إلى ان وجود ميسي يعطي الأرجنتين أفضلية خاصة على أرضية الملعب.