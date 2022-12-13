تتواجه الأرجنتين وكرواتيا اليوم في نصف نهائي المونديال في منافسة قوية على بطاقة النهائي الأولى.. وتلقي «فرانس برس» نظرة على بعض المفاتيح في لقاء «التانغو» و«الناريين»:



ميسي أم مودريتش؟



تكثف حضور ليونيل ميسي كصانع ألعاب مبتكر يعمل خلف خط المواجهة، في السنوات الأخيرة من مسيرته الرائعة.

وكشف مدى نجاعته من خلال تمريرة رائعة قصمت ظهر دفاع هولندا في ربع النهائي ومهدت لمولينا افتتاح التسجيل.

ومن غير المرجح أن تعين كرواتيا لاعبا محددا لمراقبة لاعب باريس سان جرمان معتمدة على دفاع صلب وأحد أقوى خطوط الوسط في البطولة، وفيما يلعب مارسيلو بروزوفيتش الدور الأعمق بين ثلاثي الوسط، وسيتحمل العبء الأكبر لإبطال فاعلية ميسي (35 عاما)، في المقابل عندما تستحوذ كرواتيا على الكرة، فهي تمتلك أحد أفضل اللاعبين في العالم اذ بمقدور لوكا مودريتش (37 عاما) فرض إيقاع اللعب كما يشاء، مع الاحتفاظ بالكرة وحمل فريقه إلى المناطق الخطرة.



مرونة كرواتية أم تعب؟



قبل 4 سنوات في روسيا، أظهرت كرواتيا قدرة لافتة على التألق بعد الدقائق الـ 90، فخاضت التمديد 3 مرات في الأدوار الإقصائية قبل مواجهة فرنسا في النهائي (2-4).

وقد تلقت كرواتيا الهدف الأول أمام اليابان والبرازيل، لكنها قلبت الطاولة في المرتين فارضة ركلات ترجيحية ابتسمت لها بفضل تألق حارسها دومينيك ليفاكوفيتش، وهنا هل ستلعب عقلية الفوز المثيرة للإعجاب دورها مرة أخرى، أم ان المعارك الطويلة ستؤدي إلى إرهاق جسدي للاعبي المدرب زلاتكو داليتش؟ وما سيساعد كرواتيا أيضا ان الأرجنتين خاضت في اليوم ذاته معركة طويلة مضنية جسديا وذهنيا، عندما أهدرت تقدمها بهدفين أمام هولندا وأنقذتها ركلات الترجيح من خروج مؤلم.



اللاعب الـ 12 للأرجنتين



إذا كانت هناك من منطقة واحدة تتفوق فيها الأرجنتين بشكل واضح فهي المدرجات، حيث يتوقع أن يساندها على الأقل 40 ألف أرجنتيني ما عدا المتعاطفين معهم من الجاليات المتواجدة في قطر وهم كثر.



فرصة البدلاء



مع شغل ميسي لدور أكثر عمقا، تجد الأرجنتين نفسها في وضع غير اعتيادي دون مهاجم من الطراز العالمي، على غرار كرواتيا.

وقد استهل داليتش ربع النهائي ضد البرازيل مع أندري كراماريتش في مركز رأس الحربة، قبل أن يستبدله ببرونو بتكوفيتش الذي سجل هدف التعادل في نهاية الوقت الإضافي.

وضد هولندا، استهل ليونيل سكالوني تشكيلة الأرجنتين مع المهاجم الشاب خوليان ألفاريس، فيما حل بدلا منه لاوتارو مارتينيز وشكل إزعاجا كبيرا في الوقت الإضافي.

وسيكون مثيرا للاهتمام معرفة ما إذا كان هؤلاء البدلاء سيحصلون على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية، أم ستوكل إليهم مجددا مهمة الإنقاذ كلاعبين احتياطيين في الأوقات الحرجة.