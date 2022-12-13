قد يرى كثيرون أن ما بدر عن ليونيل ميسي بعد فوز الأرجنتين على هولندا غير مألوف بالنسبة للاعب لطالما عرف بـ «رباطة جأشه» في أصعب الظروف، لكن يمكن تفسير ما حصل الجمعة الماضية في ملعب لوسيل بغضب قد يغذي تعطشه لمعانقة الكأس بعدما أظهر «أرجنتينيته» أكثر من أي وقت مضى.



لطالما أخذ على ميسي أنه عجز لأعوام طويلة عن نقل تألقه على صعيد الأندية إلى المنتخب الوطني، لكنه نجح أخيرا في فك النحس الذي لازمه بإحراز لقبه الأول بألوان بلاده من خلال الفوز بكوبا أميركا 2021.

لكن، وكما حال جميع اللاعبين، تبقى كأس العالم الحلم الأسمى.



وبما أنه في الـ 35 من عمره، دخل نجم باريس سان جرمان الحالي وبرشلونة سابقا، المونديال القطري عازما أكثر من أي وقت مضى على نيل اللقب الذي أفلت منه عام 2014 حين خسر ورفاقه النهائي أمام ألمانيا.

وبعد صدمة السقوط أمام السعودية 1-2 افتتاحا، نجح ميسي في إعادة منتخب بلاده إلى الطريق الصحيح وحمله إلى نصف النهائي.



وبعد انتهاء معركة ربع النهائي البدنية على أرضية الملعب التي شهدت في النهاية فوزا أرجنتينيا بركلات الترجيح، انتقلت المواجهات والاستفزازات إلى جانب الملعب، حيث توجه ميسي صوب دكة بدلاء هولندا لمواجهة المدرب لويس فان غال لأنه «قلل من احترامي»، وفق ما أفاد النجم الأرجنتيني.



وقال ميسي: «أشعر بأن فان غال قلل من احترامي بعد الذي أدلى به قبل المباراة، كما أن بعض اللاعبين الهولنديين ثرثروا كثيرا خلال المباراة».



ورد ميسي الجمعة قائلا: «يروج فان غال بأنه يلعب كرة جميلة ثم يضع مهاجمين في منطقة الجزاء ويبدأ في لعب الكرات الطويلة باتجاههم»، معتبرا أنه «نستحق التأهل وهذا ما حصل».



ولم يكن لسان الحارس إيميليانو مارتينيز مختلفا عن قائده، إذ قال بعد تألقه في صد الركلتين الترجيحيتين الأوليين لهولندا: «سمعت فان غال يقول..لدينا أفضلية في ركلات الترجيح. إذا وصلنا الى ركلات الترجيح سنفوز.. أعتقد أنه بحاجة الى إغلاق فمه».



ولم تنته المناوشات والاستفزازات في أرضية الملعب، بل انتقلت إلى المنطقة الإعلامية المختلطة حيث ظهر ميسي خلال مقابلة مع قناة «تي واي سي سبورتس» الأرجنتينية وهو يتوجه الى شخص ما بالقول: «إلى ماذا تنظر أيها الغبي؟ اذهب من هنا أيها الغبي.

اذهب بعيدا»، وسط ذهول الصحافي الذي توجه للنجم الأرجنتيني قائلا: «هدئ من روعك ليو، هدئ من روعك».



وتبين لاحقا أن كلام ميسي موجه الى فيخهورست الذي بدا وكأنه يحاول الوصول الى ميسي من أجل تبادل السلام معه، لكن الطريق لم يكن سالكا بتاتا إذ انهال عليه الأرجنتينيون بالشتائم وبينهم الهداف السابق سيرخيو أغويرو الذي ظهر في فيديو وهو يتوجه للهولندي قائلا بالإنجليزية: «اخرس، اخرس».



وعندما فسر الهولندي العملاق ما كان يريده، بدا أن مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز، صاحب الركلة الترجيحية التي حسمت الفوز لبلاده، الأكثر ديبلوماسية وقام بتهدئة الهولندي ومد يده له قبل أن يلحق به أغويرو على مضض، فيما رفض ليساندرو مارتينيز الانضمام إليهما وواصل طريقه وهو يتمتم بالإسبانية.