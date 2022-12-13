الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعرب محمد الركراكي والد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي عن سعادته الغامرة بفوز «أسود الأطلس» على البرتغال في الدور ربع نهائي مونديال قطر 2022، وقال: «لقد توقعت فوز المغرب على البرتغال، وهو ما تحقق بالفعل، الحمد لله على هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق، فهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب عربي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم»، مضيفا أن «أسود» المغرب شرفونا وشرفوا جميع العرب بكتابتهم تاريخا جديدا في كأس العالم، الفرحة كبيرة للمغاربة ولجميع الدول العربية، وبإذن الله تنتظرنا فرحة جديدة في لقاء فرنسا في نصف النهائي.



وأشار الركراكي إلى أن ابنه وليد عندما بدأ في مزاولة كرة القدم، كان دائما يأمل بإسعاد المغاربة، وهو ما تحقق بالفعل في مونديال قطر، عبر الإنجاز التاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم، وبعد مشوار حافل بالانتصارات في البطولة على حساب منتخبات قوية وكبيرة كانت مرشحة بقوة لنيل اللقب مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، لافتا إلى توقعه وثقته بقدرات ابنه وليد، وانه سيشرف على تدريب المنتخب المغربي يوما ما، وقد صدقت تنبؤاته بعد إسناد المهمة لابنه ليقود الفريق بأفضل صورة ممكنة في المونديال، وقال: «منذ تولي وليد تدريب المنتخب، قام بزرع حب الوطن في قلوب اللاعبين، ويحرص دائما على أن يقول للاعبين قاتلوا في الملعب لإثبات أنفسكم ومن أجل إسعاد الشعبين المغربي والعربي».



ودعا الركراكي جميع الشعوب العربية إلى مساندة «أسود الأطلس» أمام فرنسا، مضيفا أن منتخب المغرب يمثل كل العرب في هذا المحفل العالمي الذي يقام على أرض عربية، ونأمل أن تتواصل الفرحة العربية في جميع الأقطار وصولا إلى المباراة النهائية، معربا عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذي تحقق تحت قيادة ابنه وليد الركراكي.