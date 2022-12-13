

أوضح النجم السعودي ياسر الشهراني أنه لا يتذكر تفاصيل إصابته، التي تعرض لها خلال مباراة «الأخضر» أمام الأرجنتين ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، مشيرا إلى أنه شاهد تلك اللحظة عبر هاتفه بعد إفاقته.



وتعرض الشهراني لإصابة خطيرة خلال المباراة، حيث اصطدم بالحارس محمد العويس، خلال محاولتهما تشتيت إحدى الهجمات، وفقد الوعي على أثرها ونقل مباشرة إلى المستشفى، قبل أن ينقل عبر طائرة إخلاء طبي إلى مستشفى الحرس الوطني السعودي، حيث خضع لاحقا لعمليتين جراحيتين تكللتا بالنجاح.



وقال الشهراني خلال حديثه مع زملائه في أول ظهور له بعد الإصابة عبر فيديو بثه حساب نادي الهلال الرسمي على موقع «تويتر»: «كنت أتابع الكرة، ولم أشعر لحظة اصطدامي بشيء.. لا أتذكر شيئا من تفاصيل الإصابة، شاهدت تلك الهجمة بعد فترة عبر الجوال».



وطمأن الشهراني جماهير الكرة عامة والهلال بصفة خاصة، على صحته، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من العلاج بـ «إجراء العمليات». وقال: «الآن بدأت المشي، وأسير على الخطة العلاجية بمتابعة الأطباء».