

كشف الظاهرة البرازيلي رونالدو، عن دخول اتحاد كرة القدم في بلاده في مفاوضات مع بيب غوارديولا لتولي تدريب منتخب «السامبا» قبل أن يجدد المدرب الإسباني عقده مع مانشستر سيتي.

ويخطط منتخب البرازيل للمستقبل بعد رحيل تيتي عن منصب المدير الفني، عقب الخروج من دور الثمانية للمونديال بالهزيمة أمام كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية.



وأكد رونالدو عبر قناته على منصة «يوتيوب» أن اتحاد كرة القدم في بلاده أجرى محادثات مع غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ، قبل أن يجدد الأخير عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025، مضيفا: «كان هناك اهتمام بغوارديولا، تمت مناقشة الأمر مع الجهاز المعاون لغوارديولا، لكنه فضل تمديد عقده مع سيتي».



ويرى رونالدو أنه يتحتم على اتحاد الكرة البرازيلي الآن أن يحول أنظاره إلى «غوارديولا البرازيلي» وهو فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي. وتابع: «ربما يكون دينيز عنصر جذب للمنتخب البرازيلي الوطني، إنه رجل يلعب بطريقة جيدة، ويقدم عرضا».



وختم بالقول: «إنه قرار مهم للغاية للدورة التالية، كلما أسرعت في تقديم الاسم الجديد وبدأت العمل بفلسفة المدرب، كان الأمر أفضل، وسنرى، أنا فضولي. أعتقد أن الأسماء الكبيرة قادمة إلى هنا».

وأكد رونالدو أن منتخب فرنسا هو الأوفر حظا لحصد لقب مونديال «قطر 2022» بفضل قوة لاعبيه في كل المراكز داخل الملعب، وقال «توقعت حتى قبل بدء كأس العالم تأهل فرنسا والبرازيل للنهائي، لكن البرازيل لم تعد موجودة.. فرنسا تؤكد مع كل مباراة انها المرشح الأكبر لحصد اللقب، لديهم فريق قوي للغاية، سواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم، والآن يسجل تشوميني من خارج منطقة الجزاء».



وأضاف أن مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان أمبابي يذكره قليلا بنفسه، حيث يتمتع بقدرات بدنية وفنية لا تصدق ويعرف كيف يستخدم مهاراته، موضحا أنه من المرجح أن يحصد لقب أفضل لاعب في المونديال.



وأشار رونالدو، الذي حصد لقبي كأس العالم عامي 1994 و2002، إلى أن مبابي لاعب حاسم ويعرف كيف يستخدم مهاراته، ويسجل ويتخطى منافسيه مستغلا سرعته الفائقة.