أشاد سفيرنا في قطر خالد بن بدر المطيري بالتنظيم المميز والرائع لبطولة كأس العالم قطر 2022، وقال: «دولة قطر كانت على قدر عال من الكفاءة والاحترافية في التنظيم، لاسيما مع وجود ملاعب مذهلة وفريدة من نوعها»، مثمنا الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر منذ اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم قطر لاستضافة بطولة كأس العالم للمرة الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهو ما انعكس في بروز مونديال لافت من ناحية الجودة والدقة في التنظيم، منوها بدعم الكويت قيادة وحكومة وشعبا لدولة قطر لإنجاح الحدث العالمي وإظهاره بأبهى صورة.



وأكد السفير المطيري حرص الكويت على وضع كل إمكاناتها لإنجاح هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير، مضيفا: نحرص على تعزيز التعاون مع قطر وتبادل الخبرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي باتت تمتلكها في جوانب عدة، كما أن هناك متطوعين كويتيين يعملون بشكل رائع في تنظيم المونديال من خلال تيسير دخول وخروج الجماهير وتقديم الإسعافات الأولية. ونوه بالخبرة الكبيرة التي اكتسبتها دولة قطر باستضافتها هذا الحدث العالمي، ومدى استفادة دول المنطقة من هذه التجربة الرائدة عند تنظيمها بطولات دولية، إلى جانب فائدتها الاقتصادية والسياحية والرياضية.