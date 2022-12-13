ناصر العنزي



قلوبنا مع ميسي الليلة، ولو كنا من غير مشجعي الأرجنتين، إنصافا لمسيرته الخالدة التي أسعد بها جماهير الكرة وقدم لنا كل ما يملكه من إعجاز وإبهار، أمنياتنا أن يقود التانغو إلى المباراة النهائية ليحقق حلمه وحلم عشاقه إحراز كأس العالم بعد ما صعبت عليه في أربع نسخ سابقة، ليس تقصيرا منه بل لخذلان مدربيه وزملائه، وبعدما حقق الألقاب الجماعية والشخصية طوال مشواره، فهو حتى الآن في نظرنا أفضل لاعب في العالم فكيف لا يحمل كأس العالم؟ ميسي هو مارادونا في حركاته وسكناته ومهارته وذكائه ودهائه، فالأسطورة مارادونا حقق كأس العالم لبلاده في مكسيكو 86، وجاء اليوم الذي بات على ميسي أن يفعل فعله، فلو كنت لاعبا خارقا ولا تفوز بكأس العالم فسيقول التاريخ: عفوا مارادونا فعلها ولم تفعلها.



الليلة مواجهة كبرى تجمع الفلسفة اللاتينية والمنطق الأوروبي، معركة لا تخضع للهدنة فإما قاتل أو مقتول، مواجهة بين الأرجنتين بلاد الفضة وكرواتيا بلاد السواحل المذهلة، وكلاهما قادر على تخطى الآخر، فالكروات يتبعون طريقة عملية على نمط «واحد زائد واحد يساوي اثنين» بقيادة الداهية القصير مودريتش، فلا مكان بينهم للاستعراض والخروج عن نص مدربهم زلاتكو داليتش.



وكرواتيا أبكت البرازيل وأخرجتها من باب ركلات الترجيح، ونصيحة للأرجنتينيين: لا تدعوا المباراة تصل إلى الركلات الترجيحية فسوف تخسرون، فالكروات لديهم حارس يلتقط الكرات كالرادار ولاعبون لا يخطئون كراتهم.



٭ من يستحق جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة؟



بعدما انحصرت المنافسة بين أصحاب القفازات المغربي ياسين بونو والكرواتي ليفاكوفيتس والارجنتيني مارتينيز واستبعد الحارس الفرنسي لوريس، وعلى ضوء مباراتي قبل النهائي سيتحدد الأفضل بصورة أشمل، والحقيقة ان ياسين بونو برز بشكل لافت بعدما دخل مرماه هدف واحد، والحراس الثلاثة المرشحون تألقوا في صد ركلات الترجيح والتي تتطلب عينا ثاقبة من الحارس تجاه المسدد وتخمين الزاوية التي يسدد فيها، الى جانب صفات جسمانية مثل طول اليدين، أما أهم ركلات الترجيح فهي على الترتيب الاولى والثالثة والخامسة ويخصص لها المدربون أفضل المنفذين.



٭ استبعاد الحكم الاسباني ماتيو لاهوز من تحكيم بقية مباريات البطولة بسبب الانتقادات التي طالته بعد مباراة الارجنتين وهولندا، وقد وجه لاهوز البطاقة «17» مرة، منها اثنتان للاعب هولندا استحق بها البطاقة الحمراء، وبالفعل كانت مواجهة عنيفة أخرجت حتى ميسي عن شعوره، والحقيقة ان حكام الكرة في الوقت الحالي يعيشون في راحة وهدوء أعصاب بعد التقدم في استخدام التكنولوجيا، فبإمكانه ان يحكم المباراة وهو يحتسي قهوته، خلاف ما كان عليه الوضع في البطولات السابقة حيث لم تحتسب أهداف خفست بفرق وصعدت بأخرى.



٭ التشكيلة الأفضل لفريق الدور ربع النهائي تتكون من: ياسين بونو، أشرف حكيمي، ديان ليفرين، جواد يامق، يورانوفيتش، لوكا مودريتش، فرنانديز، ديمبلي، غريزمان، ساكا، ميسى.

إلى جانب تألق بعض اللاعبين في المواجهات، ومنهم البرازيلي نيمار والمغربي عز الدين اوناحي، والأخير كان من أبرز لاعبي خط الوسط في البطولة.