عز الدين أوناحي أفضل لاعب واعد.. وبونو أبرز حارس في البطولة

لقب الهداف أقرب إلى مبابي رغم منافسة ميسي وجيرو



يحيى حميدان



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، وهو مدافع المنتخب الأولمبي وناديي السالمية والنصر ناصر الهاجري واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



ما توقعاتك لمباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم؟



٭ أتوقع فوز الأرجنتين حسب مستويات المنتخبين في البطولة الحالية، وبالتأكيد لن تكون المباراة سهلة أمام منافس محترم ويلعب بتحفظ واضح.



.. وتوقعاتك لمباراة المغرب وفرنسا غدا؟



٭ كفة فرنسا أرجح لامتلاكها لاعبين على أعلى مستوى وسبق لهم التتويج بلقب كأس العالم في النسخة الماضية، وأتمنى التوفيق للمغرب وأن يخالف التوقعات للوصول إلى المباراة النهائية ويضيف إنجازا جديدا للكرة العربية والأفريقية.



كيف تنظر الى نتائج ربع النهائي، وهل كانت فيها مفاجآت بالنسبة لك؟



٭ هناك الكثير من المفاجآت، منها فوز المغرب على البرتغال 1-0، وخروج البرازيل غير المتوقع أمام كرواتيا بركلات الترجيح، وجاءت مباراة الأرجنتين وهولندا مثيرة في تفاصيلها، في حين كان فوز فرنسا على إنجلترا صعبا.



منتخب توقعت ان يتألق في كأس العالم بشكل عام وخالف توقعاتك؟



٭ بالتأكيد بلجيكا لما يملكه من نجوم معروفين ويلعبون في أكبر الأندية الأوروبية، الا أنه ودع من دور المجموعات وهو ما شكل صدمة كبيرة لمتابعي كأس العالم.



تقييمك لأداء المنتخبات العربية؟



٭ جيد جدا بشكل عام، هناك منتخبات قدمت مستويات رائعة مثل المغرب، وأخرى لعبت حسب امكانياتها مثل السعودية وتونس، ولم تكن مشاركة قطر في المونديال مرضية بالنسبة لنا وتوقعنا نتائج أفضل لهم.



منتخب استحق التأهل الى دور الـ 16 ولم يحالفه التوفيق؟



٭ منتخب الكاميرون، لعب بطريقة هجومية وكان يستحق عبور دور المجموعات على الأقل.



هل ممكن أن يصل المغرب إلى النهائي؟



٭ لا.. الأمر صعب لأن المنافس فرنسا وهو منافس قوي جدا.



الأقرب لبلوغ النهائي؟



٭ الأرجنتين وفرنسا.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ الأرجنتين.. أرى أنهم عازمون على الفوز بلقب هذه النسخة.



منتخب تشجعه؟ وآخر تمنيت أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أنا من عشاق البرازيل، وتمنيت أن يظهر المنتخب السعودي بصورة مشرفة قبل المونديال وبالفعل قدم مستويات كبيرة ويكفي فوزه على الأرجنتين.



الحصان الأسود للمونديال؟



٭ المغرب كونه حقق نتائج لافتة ووصل للدور نصف النهائي، وهي المرة الأولى التي يصل فيها منتخب عربي أو أفريقي لهذه المرحلة المتقدمة.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ نجم الأرجنتين ليونيل ميسي بالتأكيد.



وأفضل لاعب واعد برأيك؟



٭ المغربي عز الدين أوناحي يستحق هذه الجائزة.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ حارس المغرب ياسين بونو، له فضل كبير في نتائج منتخب بلاده.



كيف تنظر الى صراع الهدافين في البطولة؟



٭ المنافسة قوية بين ميسي ونجمي منتخب فرنسا كيليان مبابي وأوليفييه جيرو.. وأرشح مبابي للحصول على جائزة الهداف.



هل تعتقد أن رونالدو وميسي ظهرا بمستوى جيد؟



٭ مستوى ميسي ممتاز، ولكن نجم البرتغال كريستيانو رونالدو يستحق تقييم جيد، والاثنان أساطير ويستحقان التقدير.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ افتقدنا نجم السنغال ساديو ماني للاصابة، وكذلك منتخب إيطاليا العريق وصاحب التاريخ الكبير.



كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ تنظيم أكثر من ممتاز وبرأيي أفضل نسخة من ناحية التنظيم في تاريخ بطولات كأس العالم، وأشكر قطر على جهودها وتشريف العرب.