نشر نجم المنتخب البرازيلي نيمار حوارات خاصة مع بعض زملائه بالمنتخب عقب خروج «السامبا» من منافسات المونديال.



وعبر تطبيق «إنستغرام» نشر نيمار أجزاء من حوار مع قائد المنتخب تياغو سيلفا وماركينيوس ورودريغو، حيث كتب ابن الـ30 عاما من دون الحصول على إذن منهم. لكي تتمكنوا من رؤية كم أردنا الفوز باللقب وكم كنا متكاتفين.



ويحاول نيمار تشجيع زملائه عقب الخروج من دور الثمانية بعدما خسر المنتخب أمام المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح.



ولم يلق نيمار باللوم على الثنائي، وكتب لماركينيوس، زميله بفريق باريس سان جرمان: «ركلة ترجيح لن تغير رأيي بك. أنا معك دائما، أنت تعلم هذا».



فيما كتب نيمار لرودريغو (21 عاما) لاعب ريال مدريد انه نجم وانه في يوم ما سيجلب الكأس للبرازيل كما انه سيقوم بتعليمه كيفية تسديد ركلة الجزاء.

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