

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بقبول جميع المتقدمات اللاتي دخلت أسماؤهن القرعة ممن تقدمن للقبول بالدفعة الجديدة من طالبات ضباط الاختصاص الدفعة 13، واللاتي بلغ عددهن 213 طالبة ممن استوفين الشروط العامة والخاصة للقبول، واللاتي اجتزن الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية ممن لم يحالفهن الحظ في القرعة العلنية واللاتي بلغ عددهن 53 متقدمة، وعليه سيتم اعتماد قبولهن للالتحاق بمعهد الهيئة المساندة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للعام الدراسي 2022-2023.



وتأتي هذه المبادرة تأكيدا للإيمان بدور المرأة الكويتية الفاعل في تعزيز إمكانيات وزارة الداخلية بالطاقات المتخصصة الطموحة، وتشجيعا للكوادر الوطنية النسائية في صفوف المؤسسة الأمنية.