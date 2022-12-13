عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير إدارة التعليم الديني أنور العبدالغفور أن لجان الاختبارات في المعاهد الدينية استقبلت أمس نحو 2500 طالب وطالبة في صفوف النقل بجميع المراحل الدراسية موزعين على لجان البنين والبنات، لافتا إلى أن الأمور كانت مستقرة وسارت وفق المخطط لها منذ نحو شهر، مبينا أن دخول الطلبة إلى اللجان تم وفق الاشتراطات والضوابط المتعارف عليها، وأهمها منع الهواتف المحمولة والإلكترونيات. وتطرق العبدالغفور إلى آلية نقل الاختبارات، مؤكدا أنها تتم من قبل المطبعة السرية الموجودة في إدارة التعليم الديني حيث تم تسلم جميع الاختبارات من التواجيه الفنية وإعدادها منذ بدء الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف المتوسطة والثانوية وقمنا بسحب الاختبارات وتغليفها وتوزيعها على اللجان قبل بدء الاختبار بـ 5 دقائق. وأوضح أن تصحيح الاختبارات سيتم في اللجنة الرئيسية لمعاهد البنين والبنات مضافا إليهم طلبة المسائي، مشيرا إلى وجود 4 معاهد بنين وبنات في المرحلة الثانوية، إضافة إلى لجان المسائي، واليوم تنطلق اختبارات المرحلة المتوسطة في 5 معاهد. من جانبه، قال مدير معهد عبدالرحمن السميط للبنين سلطان الزعبي انه تم استقبال 437 طالبا بواقع 397 في المعهد و40 دارسا في المراكز المسائية موزعين على 19 لجنة، حيث تقدموا لأداء اختبار النحو والصرف واللغة الإنجليزية والاجتماعيات، وسيتم تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات في اليوم نفسه. وذكر الزعبي أن تسلم الاختبارات وفق آلية وضعت من قبل إدارة التعليم الديني، حيث يتم تسلمها بفترة كافية وتوزيعها على اللجان للحفاظ على الخصوصية وضمان سير الاختبارات على النحو الأفضل.‫