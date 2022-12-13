وافقت شركة مايكروسوفت على شراء حصة في بورصة لندن «LSEG»، والتي ستمنح شركة البرمجيات ملكية بنسبة 4%، وهي صفقة تؤكد أهمية التضافر بين بيانات سوق لندن والتحليلات وما يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في الحوسبة المالية بشكل متزايد في الأسواق.



وقالت LSEG في بيان أمس الاثنين إن مايكروسوفت ستستحوذ على الأسهم كجزء من شراكة استراتيجية جديدة طويلة الأجل ستوفر خدمات الحوسبة السحابية للبورصة.



وبسعر إغلاق يوم الجمعة، قدرت قيمة حصة الـ 4% في البورصة بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار)، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، إذ تعد الحصة جزءا من اتفاقية أوسع مدتها 10 سنوات لمساعدة مالك بورصة لندن على تحسين تحليلات البيانات والبنية التحتية السحابية باستخدام منتجات مايكروسوفت، وسيتم تعيين سكوت جوثري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت للشؤون السحابية والذكاء الاصطناعي مديرا.



وتعد الاتفاقية أحدث علامة على زيادة الطلب من المستثمرين على المعلومات التي تمنحهم ميزة في الأسواق الإلكترونية السريعة بشكل متزايد، إذ ارتفع الإنفاق العالمي على بيانات وأخبار الأسواق المالية بنسبة 7.4% إلى مستوى قياسي بلغ 35.6 مليار دولار في عام 2021، وفقا لتقرير أبريل الصادر عن شركة Burton-Taylor International Consulting.



وستشتري مايكروسوفت حصتها من كونسورتيوم مؤلف من بلاكستون وتومسون رويترز كورب والشركات التابعة لمجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية ومجلس الاستثمار السنغافوري.



وتؤكد الصفقة تركيز LSEG المتزايد على البيانات والتحليلات، وأكملت الشركة عملية شراء لـ Refinitiv بقيمة 27 مليار دولار العام الماضي، مستهلة حقبة جديدة حيث تأتي غالبية إيراداتها من البيانات، ومن المتوقع أن تكلف الاتفاقية LSEG ما بين 250 مليون جنيه إسترليني (306 ملايين دولار) و300 مليون جنيه إسترليني بين 2023 و2025، بما في ذلك نحو 100 مليون جنيه إسترليني في الإنفاق الرأسمالي.

وقالت المجموعة إنها قطعت التزاما تعاقديا مع مايكروسوفت لإنفاق ما لا يقل عن 2.8 مليار دولار على الخدمات المرتبطة بالحوسبة السحابية والدعم على مدى السنوات العشر المقبلة.



وبموجب الاتفاقية، سيتم ترحيل النظام الأساسي للبيانات LSEG والبنية التحتية التقنية الرئيسية الأخرى إلى البيئة السحابية لمنصة Azure من مايكروسوفت بينما ستتفاعل بياناتها وتحليلاتها مع تطبيقات مايكروسوفت.