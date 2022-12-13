وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بقبول جميع المتقدمات اللاتي دخلت أسماؤهن القرعة ممن تقدمن للقبول بالدفعة الجديدة من طالبات ضباط الاختصاص الدفعة 13، واللاتي بلغ عددهن 213 طالبة ممن استوفين الشروط العامة والخاصة للقبول، واللاتي اجتزن الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية ممن لم يحالفهن الحظ في القرعة العلنية واللاتي بلغ عددهن 53 متقدمة، وعليه سيتم اعتماد قبولهن للالتحاق بمعهد الهيئة المساندة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للعام الدراسي 2022-2023.



وتأتي هذه المبادرة تأكيدا للإيمان بدور المرأة الكويتية الفاعل في تعزيز إمكانيات وزارة الداخلية بالطاقات المتخصصة الطموحة، وتشجيعا للكوادر الوطنية النسائية في صفوف المؤسسة الأمنية.



جاء ذلك بعد ان كانت القرعة العلنية أجريت أول من أمس الأحد برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وبإشراف وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لقطاع التدريب والتعليم اللواء بدر البالول وعدد من قيادات وضباط القطاع، في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (مبنى اللواء متقاعد عبداللطيف الثويني)، وذلك لاختيار دفعة جديدة من طالبات ضباط الاختصاص الدفعة 13 للالتحاق بمعهد الهيئة المساندة للعام الدراسي 2022-2023 من المستوفيات للشروط العامة والخاصة، واجتزن الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية، واعلن في نهاية القرعة انها أسفرت عن قبول 160 من أصل 213 طالبة ضابط اختصاص. وحضر القرعة ممثل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والذي كان متواجدا منذ فترة التسجيل إلى يوم إجراء القرعة.