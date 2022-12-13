التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير التنمية الدولية في كندا الصديقة هارجيت سجان، في ديوان عام وزارة الخارجية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الكندي والوفد المرافق له إلى الكويت.



وتناول اللقاء أطر تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات التنمية المتعددة، لاسيما الإنسانية منها وبحث سبل تفعيل تلك الشراكة البينية بهدف دعم الأوضاع الإنسانية حول العالم.



وأشاد وزير الخارجية بما يشهده التعاون الثنائي بين الكويت وكندا من ازدهار وتقدم مستمر على كافة الأصعدة، مثنيا على ما توصل إليه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الإنسانية والتنموية والمشاريع المشتركة.



من جانبه، أعرب وزير التنمية الدولية في كندا الصديقة عن تطلعه لاستمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيدا بحكمة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبجهودها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة، معربا عن التقدير للجهود والمساعي الحثيثة التي تقدمها الكويت ومشاريعها الإنسانية ومساندتها لدعم التنمية والشعوب حول العالم وتجسيدها للتسمية الأممية للكويت (مركزا للعمل الإنساني) وأميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، (قائدا للعمل الإنساني). كما تم خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وبحث أطر التنسيق المشترك حيالها. وعقب اللقاء الرسمي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الكويت وكندا الصديقة للتعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لاتحاد كندا في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والتي تعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.