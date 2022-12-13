كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة العارضية الحرفية للتأكد من التزام اصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية د.ناصر الرشيدي ان الجولة التي ترأسها وأشرف عليها على المحلات بمنطقة العارضية قد أسفرت عن تحرير 7 من المخالفات تمثلت في اضافة اعلان من دون ترخيص، عدم التقيد بالاشتراطات التي صدر على أساسها الترخيص، عدم وضع الترخيص في مكان بارز وتشغيل عمالة بشهادة صحية منتهية.



ودعا الرشيدي أصحاب المحلات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح البلدية والتقيد بالاشتراطات المطلوبة تجنبا للوقوع في المخالفات.