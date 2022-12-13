أعلن البنك الأهلي المتحد عن بدء العد التنازلي للسحب على الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار للرابح من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والمقرر إجراؤه في الرابع من شهر يناير المقبل، حيث تعد هذه الجائزة الكبرى بمنزلة فرصة العمر للرابحين يستطيعون من خلالها إعادة رسم حياتهم وتحقيق أحلامهم.



وبهذه المناسبة، تدعو هنادي خزعل رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد عملاء البنك الكرام لاغتنام هذه الفرصة للفوز بالجائزة ربع السنوية الكبرى، والإسراع في زيادة أرصدة حساباتهم في برنامج الحصاد الإسلامي من خلال فتح حساب الحصاد لإسلامي بأدنى قيمة لفتح الحساب وهي 100 دينار تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب، بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة، موضحا أن كل 50 دينارا في حساب العميل تتيح فرصة واحدة للمشاركة في السحب، بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ زادت فرص دخول السحب لكل 50 دينارا.



وأضافت: سعداء بتمكننا من الاستمرار في تجاوز توقعات علائنا الكرام من خلال برنامج الحصاد الإسلامي، والذي يواصل تقديم الجوائز القيمة لعملائنا، ولطالما حرص البنك الأهلي المتحد على الارتقاء بتجربة عملائه المصرفية، وتسهيل عملية التأهل لدخول السحوبات ليحظى الجميع بفرصة تحقيق أحلامهم معنا.



وبالإضافة إلى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار، يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.