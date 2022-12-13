أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة الرابية، مضيفا بذلك فرعا جديدا إلى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت لتوسيع دائرة خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية.



وقال نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب: من خلال هذه الخطوة المهمة للتوسع والانتشار، نعلن افتتاح فرعنا الـ 45 بمنطقة الرابية ليكون بنك بوبيان دائما الأقرب للعملاء لاسيما في المناطق التي تشهد نموا سكانيا ملحوظا.



وأضاف أنه من خلال الفرع الجديد، سيقدم بوبيان مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتميزة والمصممة بشكل غير تقليدي الذي يميز بنك بوبيان كونه الأقرب دائما إلى عملائه مواكبة لما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية.



وأوضح الدوب أن فرع الرابية الذي يقدم للعملاء خدمات مصرفية ورقمية متطورة، يعد نتاجا لاستراتيجية العمل المستمر التي انتهجها البنك منذ سنوات نحو التطور والتحول الرقمي، منوها بأن التواجد في تلك المنطقة الحيوية يعمل على زيادة قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية والوصول بخدماتها إلى مختلف فئات العملاء تفعيلا لمبدأ الشمول المالي الذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك والذي يوليه البنك أهمية قصوى.



وأشار الى ان فرع منطقة الرابية الذي يعمل بنظام دوام الفترة الواحدة من الساعة 8:30 صباحا حتى 3:00 عصرا سيسهم في خدمة شريحة كبيرة من عملائه من سكان المنطقة بشكل خاص والمناطق المجاورة لاسيما بخدماته الرقمية المتوافرة عبر Boubyan Direct على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.



وأكد الدوب أن الفرع سيوفر خدماته إلى جميع عملاء البنك وغيرهم من العملاء الجدد من خلال استخدام كافة الإمكانات التي تم وضعها في خدمتهم، خاصة أن المنطقة تعتبر من المناطق سريعة النمو التي تحتاج إلى خدمات مميزة من أجل راحة وتسهيل حياة جميع سكانها.



وأكد أن «بوبيان» بدأ يجني في الفترة الأخيرة ثمرة الجهود والاستثمارات التي قام بها في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات التقنية والرقمية وهو ما يتناسب مع استراتيجية مستمرة التوسع في الاستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية جنبا إلى جنب مع توسعه في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.



ويعد تصميم الفرع الجديد مواكبا لأحدث التطورات التي يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء سواء من الشركات أو الأفراد في ظل حرص البنك على أن يتمتع عملاؤنا بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعنا والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة.



كما تمت مراعاة تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء حيث تم تخصيص منطقة لخدمة الرجال وأخرى لخدمة السيدات ليبقى بوبيان متميزا وقادرا على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محليا وعالميا.



وأهم ما يميز التصميم انه يجمع بين الطابع التكنولوجي والتقني مع المحافظة على الطابع الحديث الذي تميز بوبيان به وذلك للتأكيد على هوية بوبيان والتعرف عليه بشكل فوري أينما وجد من خلال تصميمه بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم الفروع بشكل عصري حديث يراعي التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية.



وإلى جانب ذلك، فإن الفرع يعتبر من الفروع الصديقة للبيئة لتجهيزه بالآيباد وشاشات العرض الخاصة بمنتجات البنك والتي تغني عن استخدام البروشورات والأوراق المطبوعة.



وفي سياق متصل، أوضح الدوب أن البنك تمكن مع بداية العام الحالي من تحقيق إنجاز جديد بالاستمرار في تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة «أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010 من مؤسسة سيرفس هيرو العالمية».